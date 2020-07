Vous êtes ici : Accueil Chibi > Hârn - Le monde de Hârn

Hârn - Le monde de Hârn

Chevaliers et paysans attachés à leurs domaines et pris dans les affaires de leur temps ; merciers et caravaniers à la recherche de nouvelles marchandises, de nouveaux marchés ; barbares nomades parcourant d’immenses régions sauvages ; mystiques curieux interrogeant les mystérieux vestiges de peuples disparus ; paladins décidés combattant leurs ennemis au nom de leurs divinités et d’une guerre éternelle ; mercenaires vendant leur bras et leurs armes aux plus offrants…

Hârn est un univers médiéval-fantastique sérieux, réaliste, inspiré par l’Angleterre anglo-normande du XIème au XIIème siècle, avec juste ce qu’il faut de magie, de violence, de politique et de romanesque pour que soient narrées les plus folles épopées. Sur ses terres brumeuses et sauvages, toutes les histoires sont importantes et peuvent changer le monde.

Ce volume est la porte d’entrée pour découvrir le monde de Hârn, ses royaumes et ses peuples, son histoire et son économie, ses sociétés et ses cultures, ses dieux et sa magie. Le monde de Hârn est un univers de jeu de rôle et ne contient aucune donnée technique, ni mécanique de jeu. Il est complété d’un second volume, le Dictionnaire hârnique, qui contient le savoir encyclopédique et raisonné intéressant les soldats, les voyageurs et les érudits.

Format Letter US 76 pages - Electronique 10€ - Print 20€

Aides de jeu

Carte de Hârn grand format et haute définition, en français !